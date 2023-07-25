Для Baldur's Gate 3 нанимали координаторов интимных сцен

Координатор интимных сцен — вполне обычная профессия для кино и телевидения. Такие люди нужны, чтобы планировать сцены с имитацией секса или другого интимного физического контакта в кино и на телевидении, с целью убедиться, что задействованные актёры чувствуют себя комфортно.

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Как оказалось, Larian наняла таких координаторов для Baldur's Gate 3. Об этом рассказала Девора Уайлд, сыгравшая гитьянку Лаэзель.

Larian заявила, что считает Baldur's Gate 3 одной из первых традиционных видеоигр, использующих координатора интимных сцен. Единственная другая игра, пользующаяся услугами такого человека, — Immortality 2022 года, хотя у проекта очевидно куда больше общего с кино и телевидением, чем с видеоиграми.