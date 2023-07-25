Глава Larian дал рекомендацию для первого прохождения Baldur's Gate 3

Глава Larian Свен Винке принял участие в подкасте Dropped Frames, где обсудил Baldur’s Gate III и дал рекомендацию для первого прохождения грядущей RPG.

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Многие игроки положили глаз на компаньонов с уникальной предысторией, которых можно выбрать в начале игры в качестве протагониста. Однако Винке не рекомендует начинать ими первое прохождение.

По его словам, таких героев (Origin character) добавили в игру в первую очередь для реиграбельности, поэтому лучше сначала выбрать кастомного персонажа и уже через него узнать своих компаньонов — их секреты, поведение и черты характеры. Винке отметил, что в таком случае герои просто лучше раскрываются, и во время второго полноценного прохождения можно взглянуть на историю их глазами.