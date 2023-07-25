Blizzard немного улучшит Diablo 4 на этой неделе

Blizzard готовит несколько хотфиксов и небольшой клиентский патч для Diablo IV, которые должны выйти на этой неделе.

Об этом рассказал руководитель сообщества Diablo Адам Флетчер, отметив, что эти в этих исправлениях не будут адресованы проблемы баланса. Флетчер напомнил, что Blizzard также работает над крупным обновлением 1.1.1, которое должно включать изменения для некоторых классов, увеличение количества вкладок тайника и не только. Соответствующий стрим с разработчиками пройдёт в эту пятницу.