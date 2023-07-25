В Steam стартовала предзагрузка Ratchet & Clank: Rift Apart

Релиз Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК состоится уже совсем скоро, поэтому у геймеров появилась возможность предзагрузить тайтл в Steam . Геймерам нужно загрузить 38,76 ГБ.

Ratchet & Clank: Rift Apart — продолжение Ratchet & Clank 2016 года. Помимо Рэтчета и Кланка, в игре есть ещё один играбельный персонаж — Ривет, девушка-ломбакс, прямо как Рэтчет.

Оригинальная игра вышла 11 июня 2021 года только на PS5 и получила очень высокие оценки от игроков и критиков. На агрегаторе Metacritic у Rift Apart 88 баллов из 100. Игру называли одной из лучших на PS5 и достойным эксклюзивом Sony. Разработала проект студия Insomniac Games, известная по «Человеку-пауку».