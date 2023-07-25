Microsoft выпустит Xbox-контроллеры с запахом пиццы

В мире гейминга появилось новое чудо техники — пицца-ароматизированный контроллер для Xbox от Microsoft.

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Этот уникальный аксессуар был создан в рамках рекламной кампании предстоящего фильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский хаос».

Компания Microsoft разработала специальные контроллеры Xbox с диффузором аромата, прикреплённым к задней части в форме кусочка пиццы. Всего представлено четыре вариации.

К счастью, эти контроллеры можно получить лишь при участии в специальном розыгрыше, а значит, мы не будем видеть (или нюхать) их в гостях у друзей-фанатов черепашек-ниндзя.

The Verge