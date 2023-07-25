Microsoft выпустит Xbox-контроллеры с запахом пиццы
В мире гейминга появилось новое чудо техники — пицца-ароматизированный контроллер для Xbox от Microsoft.
Этот уникальный аксессуар был создан в рамках рекламной кампании предстоящего фильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский хаос».
Компания Microsoft разработала специальные контроллеры Xbox с диффузором аромата, прикреплённым к задней части в форме кусочка пиццы. Всего представлено четыре вариации.
К счастью, эти контроллеры можно получить лишь при участии в специальном розыгрыше, а значит, мы не будем видеть (или нюхать) их в гостях у друзей-фанатов черепашек-ниндзя.
Отметим, что Microsoft частенько создаёт специальные варианты своих консолей Xbox или контроллеров, которые затем разыгрывает. Так, в прошлом мы видели коллаборацию Xbox One X с брендом Jordan и Xbox One, издающую звук «bong» при участии Taco Bell.