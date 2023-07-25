ASUS запустит массовое производство GeForce RTX 4070 без разъемов питания

Компания ASUS на выставке Bilibili World 2023 в Шанхае анонсировала массовое производство видеокарт GeForce RTX 4070 без разъёмов питания, которое должно начаться осенью текущего года, пишет портал Wccftech. Изначально эту видеокарту производитель продемонстрировал на выставке Computex 2023 в мае.

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Интерес к этому продукту вызван его особенностями: видеокарта GeForce RTX 4070 лишена привычных 8- или 12+4-контактных разъемов питания. Вместо них она оборудована специальным коннектором для подачи дополнительного питания, который расположен рядом с разъёмом PCIe x16. Это требует использования нестандартных материнских плат. Сама видеокарта имеет толщину в 2,3 слота и оснащена трехвентиляторной системой охлаждения. Официальное название продукта пока не определено, но было заявлено, что новинка будет доступна как в черном, так и в белом цвете.

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Питание GeForce RTX 4070 осуществляется посредством стандартного разъёма PCIe 4.0 x16, а также дополнительного коннектора, который подключается к специальному слоту материнской платы с маркировкой GC_HPWR. Этот коннектор может передавать на видеокарту до 600 Вт мощности без использования внешних кабелей. Передача питания на специальный слот материнской платы осуществляется через 12+4-контактный коннектор 12VHPWR, расположенный с обратной стороны материнской платы.

На выставке Computex 2023, для демонстрации возможностей GeForce RTX 4070, компания ASUS использовала специальную материнскую плату Z790 TUF Gaming с коннекторами питания, расположенными на обратной стороне. На Bilibili World 2023 компания продемонстрировала другую материнскую плату - TX Gaming B760-BTF WIFI (на фото ниже), также оборудованную проприетарным слотом питания для видеокарты.

Ожидается, что новые видеокарты GeForce RTX 4070 без разъёмов питания появятся в продаже не ранее зимы или начала следующего года. Компания подтвердила, что из-за сложности производства стоимость таких видеокарт будет выше, чем у обычных моделей.