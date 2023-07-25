Авторы Amnesia будут делать меньше упора на хоррор в новых играх

Студия Frictional Games, которая известна серией Amnesia планирует в новых проект делать меньше упора на хоррор. Творческий директор студии Томас Грип сообщил в интервью 80.lv , что разработчикам интересно вызывать у игроков и другие эмоции.

Грип отметил, что для студии важно добиться глубокого «игрового погружения» в игры. А для этого надо делать упор не только на хоррор, но и на другие аспекты в играх. В качестве примера, Грип привёл такие игры как Amnesia: Rebirth, где разработчики исследовали заботу о нерожденном ребенке, и SOMA, где поднимались философские вопросы, связанные с сознанием. Творческий директор Frictional Games отметил, что такие аспекты истории вполне могут прозвучать и вне жанра хоррора.