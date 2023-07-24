Авторы Dying Light из студии Techland объявили о сотрудничестве с Tencent

Techland объявила о сотрудничестве с Tencent. Китайская компания планирует стать мажоритарным акционером студии, ответственной за Dying Light. Права на франшизы и творческая свобода останутся за Techland, а сотрудничество позволит продвигаться студии вперёд в реализации новых игр.

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Генеральный директор напомнил, что Techland работает над высокобюджетной фэнтези-RPG в открытом мире — она должна стать «чем-то по-настоящему особенным» и оправдать ожидания.

Кроме того, разработчики хотят превратить Dying Light в «непревзойденную игру про зомби для фанатов по всему миру», выведя границы одиночного и онлайн-режимов на совершенно новый уровень. Это видно по постоянным обновлениям Dying Light 2: Stay Human.