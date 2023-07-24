В свежем трейлере Total War: Pharaoh показали жестокого правителя Ирсу

Авторы Total War: Pharaoh показали свежий трейлер. В этот раз его посвятили жестокому правителю Ирсу по прозвищу «Опустошитель». В ролике видно, как персонаж не щадит врагов и ведёт свою армию в бой.

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«Каждый шрам — это урок. И я учу так же яростно, как и учусь сам» — заявляет Ирсу

А завтра разработчики поделятся видео с игровым процессом за военачальника Ирсу. У него должны быть черты, которые будут отличать героя от других правителей, вроде хитрой Таусерт или амбициозного Рамсеса.