Фантилия Неумирающая: краткий гайд по боссу Honkai: Star Rail

С обновлением 1.2 в Honkai: Star Rail появился новый босс — Фантилия Неумирающая. Рассказываем, что нужно о ней знать и какие персонажи лучше всего подойдут для битвы.

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Как открыть битву против Фантилии

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Фантилия — финальный босс обновления 1.2, поэтому каждому игроку предстоит сразиться с ней в кульминации сюжетного задания «Отважный дракон в безбрежном океане». После победы над ней откроется соответствующее эхо войны, которое позволит еженедельно повторять сражение, ведь Фантилия — пока единственный источник ресурса, необходимого для прокачки Блэйда.

Какие персонажи подойдут для Фантилии

Фантилия уязвима к ветряному, электрическому и мнимому урону, поэтому при подборе персонажей стоит отталкиваться от этих стихийных уязвимостей.

Байлу, Лоча . Фантилия имеет три фазы, поэтому команде понадобится медик. Эти двое не только обеспечат поддержку, но и пробивают подходящие уязвимости. Наташа тоже справится, но следить за здоровьем персонажей предстоит более тщательно.

. Фантилия имеет три фазы, поэтому команде понадобится медик. Эти двое не только обеспечат поддержку, но и пробивают подходящие уязвимости. Наташа тоже справится, но следить за здоровьем персонажей предстоит более тщательно. Блэйд, Цзин Юань . Идеально подходят на роль дамагеров. Они не только попадают в уязвимости Фантилии, но и бьют по площади, что полезно, т.к. босс призывает неприятных миньонов в каждой из трех фаз.

. Идеально подходят на роль дамагеров. Они не только попадают в уязвимости Фантилии, но и бьют по площади, что полезно, т.к. босс призывает неприятных миньонов в каждой из трех фаз. Дань Хэн, Сервал . Бюджетный дуэт дамагеров.

. Бюджетный дуэт дамагеров. Вельт, Сампо . Дополнительные дамагеры. Первый замедлит Фантилию и сделает ее более восприимчивой к урону, второй постоянно накладывает периодический урон.

. Дополнительные дамагеры. Первый замедлит Фантилию и сделает ее более восприимчивой к урону, второй постоянно накладывает периодический урон. Броня, Юйкун, Тинъюнь . Персонажи поддержки, повышающие урон остальной команды.

. Персонажи поддержки, повышающие урон остальной команды. Серебряный Волк. Козырь, который позволяет взять в бой совершенно любого персонажа. Даже если вы покрываете все стихийные уязвимости, дебаффы Волка сделают бой проще.

Первая фаза

В первой фазе Фантилия чередует атаки по одиночной цели и всей команде, но главная механика — это лотосы Изобилия. Когда наступает их ход, они отбирают у игрока 1 очко навыка; уничтожив цветок, команда получает сразу 3 очка. Если вам хватает урона, чтобы разделаться с призванными лотосами в течение одного-двух раундов, то переключайтесь на них. Прирост очков навыка позволит быстро влить в Фантилию большой объем урона. Но помните о том, что она регулярно вызывает новые лотосы, если вы уничтожите старые.

Не торопитесь доводить Фантилию до второй фазы, когда в команде есть тяжело раненные персонажи. Как только вы в первый раз снизите запас здоровья босса до нуля, она проведет мощную атаку по всей группе. Если не хотите по неосторожности кого-то потерять, то вылечите раненых перед тем, как заканчивать первую фазу.

Вторая фаза

Во второй фазе появится новый тип цветка — лотос Разрушения. Сразу после призыва они не имеют стихийных уязвимостей, но в свой ход Фантилия выбирает одного персонажа целью цветения. После этого лотос снизит максимальный запас здоровья цели, но и сам станет уязвимым к атакам. Наташа, Лоча и Броня могут снять этот дебафф, однако лучше сразу сосредоточиться на уничтожении лотосов.

Предупреждаем: в начале третьей фазы Фантилия вновь использует мощную АоЕ атаку, поэтому не забудьте подлечить команду.

Третья фаза