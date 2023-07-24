Фантилия Неумирающая: краткий гайд по боссу Honkai: Star Rail
С обновлением 1.2 в Honkai: Star Rail появился новый босс — Фантилия Неумирающая. Рассказываем, что нужно о ней знать и какие персонажи лучше всего подойдут для битвы.
Как открыть битву против Фантилии
Фантилия — финальный босс обновления 1.2, поэтому каждому игроку предстоит сразиться с ней в кульминации сюжетного задания «Отважный дракон в безбрежном океане». После победы над ней откроется соответствующее эхо войны, которое позволит еженедельно повторять сражение, ведь Фантилия — пока единственный источник ресурса, необходимого для прокачки Блэйда.
Какие персонажи подойдут для Фантилии
Фантилия уязвима к ветряному, электрическому и мнимому урону, поэтому при подборе персонажей стоит отталкиваться от этих стихийных уязвимостей.
- Байлу, Лоча. Фантилия имеет три фазы, поэтому команде понадобится медик. Эти двое не только обеспечат поддержку, но и пробивают подходящие уязвимости. Наташа тоже справится, но следить за здоровьем персонажей предстоит более тщательно.
- Блэйд, Цзин Юань. Идеально подходят на роль дамагеров. Они не только попадают в уязвимости Фантилии, но и бьют по площади, что полезно, т.к. босс призывает неприятных миньонов в каждой из трех фаз.
- Дань Хэн, Сервал. Бюджетный дуэт дамагеров.
- Вельт, Сампо. Дополнительные дамагеры. Первый замедлит Фантилию и сделает ее более восприимчивой к урону, второй постоянно накладывает периодический урон.
- Броня, Юйкун, Тинъюнь. Персонажи поддержки, повышающие урон остальной команды.
- Серебряный Волк. Козырь, который позволяет взять в бой совершенно любого персонажа. Даже если вы покрываете все стихийные уязвимости, дебаффы Волка сделают бой проще.
Первая фаза
В первой фазе Фантилия чередует атаки по одиночной цели и всей команде, но главная механика — это лотосы Изобилия. Когда наступает их ход, они отбирают у игрока 1 очко навыка; уничтожив цветок, команда получает сразу 3 очка. Если вам хватает урона, чтобы разделаться с призванными лотосами в течение одного-двух раундов, то переключайтесь на них. Прирост очков навыка позволит быстро влить в Фантилию большой объем урона. Но помните о том, что она регулярно вызывает новые лотосы, если вы уничтожите старые.
Не торопитесь доводить Фантилию до второй фазы, когда в команде есть тяжело раненные персонажи. Как только вы в первый раз снизите запас здоровья босса до нуля, она проведет мощную атаку по всей группе. Если не хотите по неосторожности кого-то потерять, то вылечите раненых перед тем, как заканчивать первую фазу.
Вторая фаза
Во второй фазе появится новый тип цветка — лотос Разрушения. Сразу после призыва они не имеют стихийных уязвимостей, но в свой ход Фантилия выбирает одного персонажа целью цветения. После этого лотос снизит максимальный запас здоровья цели, но и сам станет уязвимым к атакам. Наташа, Лоча и Броня могут снять этот дебафф, однако лучше сразу сосредоточиться на уничтожении лотосов.
Предупреждаем: в начале третьей фазы Фантилия вновь использует мощную АоЕ атаку, поэтому не забудьте подлечить команду.
Третья фаза
Наконец, в третьей фазе Фантилия призывает лотосы Изобилия и Разрушения одновременно. Предыдущие фазы уже продемонстрировали их механики по отдельности, но здесь они работают вместе. Тактика, в целом, не меняется, но если вы чувствуете, что не вытащите затянувшийся бой, то попытайтесь сосредоточить все силы на самой Фантилии. Как только она потеряет все здоровье, битва закончится.