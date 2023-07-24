Герой 93 уровня умер на хардкоре в первом сезоне Diablo 4 из-за отключения света

Смерть в хардкорном режиме Diablo IV приводит к потере героя. Вскоре после релиза несколько высокоуровневых героев умерло из-за бага телепортации и проблем с серверами, но в недавнем случае ответственность не лежит на Blizzard.

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Стример занимался развитием персонажа в первом сезоне Diablo 4 в хардкорном режиме. Напомним, что «Сезон чумы» начался несколько дней назад. Он потратил около 48 часов и прокачал разбойника до 93 уровня. Увы, за несколько секунд до конца прохождения подземелья игрок внезапно отключился.

Но виноваты оказались не баги или проблемы с серверами, а внезапное отключение электричества в доме стримера. Позже он посмотрел результаты прохождения — герой был убит одним из монстров.