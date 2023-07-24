Crytek ищет старшего геймдизайнера для Crysis 4

Старший дизайнер уровней Crysis 4 Жюльен Эвейе обратил внимание пользователей, что студия Crytek ищет старшего геймдизайнера для новой части шутера.

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В описании вакансии упоминается, что геймдизайнеру потребуется создавать различные концепты и системы для игры, которые отвечают запросам геймдиректора и ведущего дизайнера.

Дополнительных деталей относительно самой Crysis 4 при этом не раскрыли. Ранее стало известно, что тем самым геймдиректором новинки выступает Маттиас Энгстрём, который занимал такую же позицию на HITMAN III.