Что мы знаем о Project Q: новой портативной консоли Sony

Одной из самых ожидаемых игровых новинок года в кои-то веки является не видеоигра, а новая консоль — если точнее, устройство-компаньон. Project Q для PS5, которая сыграет ту же роль, что и PS Vita для PS4. Портал Tom’s Guide рассказал все, что известно о гаджете на данный момент.

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Ожидаемая цена и дата релиза

Sony говорит, что релиз Project Q состоится в 2023 году, но точная дата пока неизвестна. Хотя стоит помнить о том, что в ноябре состоится ежегодная «Черная пятница»: резонно предполагать, что компания постарается выпустить устройство до этого дня — перед новогодними праздниками спрос станет гораздо выше.

Цена Project Q тоже неизвестна. Nintendo Switch стоит $349, Steam Deck и PlayStation 5 — $499. Есть вероятность, что гаджет-компаньон получит ценник где-то между ними.

Характеристики

На презентации PlayStation Showcase глава PlayStation Джим Райан сказал, что Project Q получит 8-дюймовый HD-экран и механики тактильного отклика, знакомые по беспроводному контроллеру DualSense. Диагональ на один дюйм больше, чем предлагают Steam Deck и Nintendo Switch, но хочется надеяться, что Sony все-таки подумает над OLED-дисплеем.

Ведущий The Game Awards Джефф Кили полагает, что Project Q получит экран 1080р при частоте обновления 60 Гц. Современные смартфоны, как правило, предлагают разрешение WQHD, но в случае устройства-компаньона меньшее качество изображения предполагает снижение задержки — все-таки гаджет транслирует видео с консоли.

Иными словами, официальная информация Sony подтвердила некоторые ранние слухи о Project Q, но не более того. Автономность устройства также под вопросом: согласно инсайдерской информации журналиста Тома Хендерсона, батареи Project Q хватает всего на 3-4 часа.

Функции