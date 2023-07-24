Фанат Starfield составил предположительное древо навыков за 200 часов

Фанаты Starfield продолжают с нетерпеньем ждать игру — один из них составил документ на 1071 страницу со всей доступной информацией. А другой энтузиаст потратил почти 200 часов и воссоздал предположительное древо навыков.

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Его мысли основаны на имеющихся данных об игре. Многие из более чем 60 навыков энтузиаст подкрепил доказательствами в отдельном документе на 44 страницы. Увы, он допустил как минимум одну ошибку, связанную с использованием топлива во время полёта, но уже исправил её и просит указывать на найденные неточности.

Необходимо отметить, что для каждого навыка в таблице есть иконка, а сами они разделены на физические, социальные, боевые, научные и технические. В каждой ветке есть уровни мастерства, а в общей сложности требуется 16 очков навыков для максимальной прокачки одного умения.

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