Larian представила самого надоедливого персонажа Baldur’s Gate 3

Larian опубликовала в Twitter небольшой отрывок Baldur’s Gate III, который знакомит игроков с самым надоедливым персонажем по имени Наабер (Naaber).

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Многие уже сравнили его с небезызвестным NPC в The Elder Scrolls 4: Oblivion. А Larian намекнула на родословную персонажа, которая напомнит игрокам об оригинальной Baldur’s Gate. Возможно, что речь идёт о том самом надоедливом Нубере (Noober), который встречается в городе Нашкиль.

Роль Наабера в Baldur’s Gate 3 исполнил стример CohhCarnage, который может быть знаком геймерам по роли пророка Гэри в Cyberpunk 2077. Наабер хочет стать лучшим в мире путешественником, а при встрече с игроком будет следовать за ним по пятам и раздражать своим вниманием. Его невозможно заткнуть (даже после его смерти), но можно столкнуть в реку.