Портативная консоль Ayaneo Kun получит аккумулятор крупнее, чем в ноутбуках

Глава компании Ayaneo Артур Чжан рассказал о готовящейся к выходу портативной консоли Kun, емкость аккумулятора которой составит 75 Втч. По этому показателю новинка превзойдет не только конкурентов в лице Steam Deck и Asus ROG Ally, но и некоторые ноутбуки.

Приставка получит 8,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,5K (2560×1600 пикселей), активную систему охлаждения и встроенную подставку для удобства использования. Несмотря на внушительный размер экрана и аккумулятора, толщина устройства составит всего 21,9 мм. Вес пока не раскрывается.

За производительность новинки будет отвечать процессор AMD Ryzen 7 7840U с графическим адаптером Radeon 780M с архитектурой RDNA 3. Объем встроенной и оперативной памяти остается неизвестным.

Ayaneo Kun получит по два стика и триггера с датчиками Холла, тач-панели, как в Steam Deck, стереодинамики, восьмипозиционный D-pad, бамперы, кнопки RC и LC, а также лепестки на задней панели. Безопасность устройства будет обеспечивать система распознавания лиц Windows Hello.

Владельцы портативных консолей от Valve и на базе Windows часто хвалят устройства за их удобство и производительность, однако все доступные на данный момент устройства страдают из-за слабой автономности, позволяющей играть без подзарядки не более 3-4 часов. Таким образом, установив большой аккумулятор в Ayaneo Kun, компания может побороть эту проблему.