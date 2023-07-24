Авторы игр «Человек-паук» и «Росомаха» делают еще одну большую игру

Студия Insomniac Games, разработавшая игры «Человек-паук», Ratchet & Clank: Rift Apart и работающая над «Человеком-пауком 2» и «Росомахой», делает ещё один ААА-проект. Об этом заявила сотрудница студии Эрин Эберхардт.

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По её словам, команда в данный момент разрабатывает большую и дорогую игру, но её деталей Эрин не раскрыла. Чем ещё может заниматься Insomniac, помимо «Росомахи», неизвестно. Это может быть что угодно: от условной третьей части Ratchet & Clank и триквела «Человека-паука» до абсолютно новой франшизы.