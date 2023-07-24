Игроки нашли одну позитивную вещь в недавнем обновлении Diablo 4

Общие разочарования в недавнем обновлении Diablo IV не помешали некоторым оптимистам найти в игре новую положительную сторону.

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Так, на Reddit вовсю обсуждается улучшение системы Renown, благодаря которому игроки теперь получают больше очков славы за выполнение побочных квестов (30 вместо 20) и прохождение подземелий (40 вместо 30).

По мнению самих игроков, такой подход должен облегчить прогресс казуалам, а также сделать побочки более привлекательными для прохождения.