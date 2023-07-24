Игроки нашли одну позитивную вещь в недавнем обновлении Diablo 4
Общие разочарования в недавнем обновлении Diablo IV не помешали некоторым оптимистам найти в игре новую положительную сторону.
Так, на Reddit вовсю обсуждается улучшение системы Renown, благодаря которому игроки теперь получают больше очков славы за выполнение побочных квестов (30 вместо 20) и прохождение подземелий (40 вместо 30).
По мнению самих игроков, такой подход должен облегчить прогресс казуалам, а также сделать побочки более привлекательными для прохождения.
Diablo 4 доступна на PC, PlayStation и Xbox. В настоящее время в игре проходит первый сезон под названием «Сезон чумы», а Blizzard, напомним, уже пообещали больше так не делать и уже выпустили срочный патч.