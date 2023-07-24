Сотрудница Insomniac рассказала о работе над неанонсированной AAA-игрой

Напомним, что в настоящее время Insomniac готовится к релизу Marvel’s Spider-Man 2 20 октября, а также трудится над Marvel’s Wolverine, у которой пока нет даты выхода. Если же верить Эберхардт, то в разработке у студии действительно находится ещё одна AAA-игра, однако её официальные подробности остаются секретом.