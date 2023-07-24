Sony намерена существенно снизить стоимость PlayStation 5

Компания Sony собирается снизить цену на свою консоль PlayStation 5 в США и нескольких европейских странах. Об этом на портале Dealabs написал авторитетный инсайдер billbil-kun.

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Согласно источнику, PlayStation 5 будет предлагаться в Великобритании PS5 за £405 вместо прежних £480. Таким образом, скидка составит £75 (около 8,7 тыс. руб.). В США цена консоли снизится с $500 до $450, а в Германии стоимость PS5 будет пересмотрена с €550 до €475.

При этом стоимость изменится только у стандартной версии PlayStation 5 с дисководом, тогда как модель Digital Edition сохранит прежний ценник.

Sony уже повысила цену на PlayStation 5 в Великобритании и Европе в связи с увеличением налогов и тарифов. Теперь же консоль будет продаваться дешевле, чем на релизе в ноябре 2020 года. Снижение цены будет действовать как на официальном сайте PlayStation, так и в партнерских розничных сетях, включая Amazon, Target и GAME.