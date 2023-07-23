Комедийный шутер High on Life от автора «Рика и Морти» вышел на консолях PlayStation

23 июля юмористический шутер High on Life от автора «Рика и Морти» Джастина Ройланда официально добрался до PlayStation 4 и PlayStation 5. В Турции проект оценили в 600 лир — около 2000 рублей. Интересно, что на Xbox проект обойдётся в три раза дешевле — 170 лир.

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High on Life рассказывает о молодом парне, похищенном инопланетным картелем G3, который нападает на Землю и превращает её жителей в наркотики. Главному герою предстоит вооружиться говорящей пушкой по имени Кенни и выгнать злых захватчиков с планеты.