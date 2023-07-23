В Star Wars Outlaws могут добавить механику готовки пищи в стиле The Legend of Zelda

Есть пара сюрпризов, которые я не хочу спойлерить. На Тошаре есть особый хищник, который невероятно крут. Так что если боитесь лягушек, возможно, эта игра не для вас. Но ничего страшного, это большая редкость. Второй момент — еда невероятно важна для мира «Звездных войн». И если вы любите еду и открывать для себя инопланетные блюда, наша игра будет для вас захватывающим опытом.