Мэри Джейн в игре «Человек-паук 2» сыграла та же актриса, что и в первой части

Несколько дней назад Insomniac Games показала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2», в котором геймеры увидели как знакомых, так и новых персонажей. Одним из знакомых героев оказалась Мэри Джейн, дизайн которой изменился по сравнению с первой частью.

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Геймеры начали спорить, изменила ли Insomniac актрису или такие сильные отличия произошли на фоне графических улучшений. Как оказалось, актриса осталась та же.

Директор Insomniac по работе с сообществом и маркетингу Джеймс Стивенсон подтвердил, что внешность для новой Мэри Джейн брали у Стефани Тайлер Джонс, которая была и в первой части.