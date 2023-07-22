В Counter-Strike 2 нашли «легальный WallHack»
Пользователь Reddit обнаружил в Counter-Strike 2 новый баг, который активирует WallHack. Получить возможность видеть противников сквозь препятствия игрок смог после того, как начал следить за своими напарниками по команде.
По сообщениям СМИ и комментаторов, данный баг встречался еще раньше и Valve до сих пор не устранила его.
Это не первый глитч, найденный в игре. Геймеры нашли способ стать бессмертным и видеть сквозь дым.
18 июля для CS2 вышло обновление, в котором игроки нашли возможную дату выхода полноценной версии шутера. Если верить теории, тайтл выйдет 24 августа, что сходится с изначальными планами Valve выпустить Counter-Strike 2 до конца лета 2023 года.