В Counter-Strike 2 нашли «легальный WallHack»

Пользователь Reddit обнаружил в Counter-Strike 2 новый баг, который активирует WallHack. Получить возможность видеть противников сквозь препятствия игрок смог после того, как начал следить за своими напарниками по команде.

© cq.ru

По сообщениям СМИ и комментаторов, данный баг встречался еще раньше и Valve до сих пор не устранила его.

Это не первый глитч, найденный в игре. Геймеры нашли способ стать бессмертным и видеть сквозь дым.