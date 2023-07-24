Ubisoft начала удалять неактивные аккаунты в Ubisoft Connect — игроки негодуют

Пользователь «Твиттера» под ником AntiDRM опубликовал электронное письмо от Ubisoft, в котором компания предупреждает о скором удалении его аккаунта Ubisoft Connect. В случае, если игрок не перейдёт по ссылке и на войдёт в свой профиль, геймер потеряет все игры, купленные в лаунчере французской корпорации.

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Пост очень быстро набрал популярность, всего за несколько дней преодолев планку в 1,5 млн просмотров. Буквально через несколько часов свой ответ опубликовала поддержка Ubisoft, отметив, что у пользователя есть 30 дней, чтобы отменить удаление аккаунта.

Ранее издательство уже оправдывало свою инициативу по удалению неактивных аккаунтов тем, что оно якобы подчиняется «Общему регламенту по защите данных». Постановление требует, чтобы компании не хранили данные пользователей, если для этого больше нет никакой нужды. В компании решили удалять неактивные профили, которые не используются как минимум четыре года.