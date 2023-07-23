Утечка раскрыла возвращение культовых бойцов в Mortal Kombat 1

В рамках Comic Con 2023 в Сан-Диего студия NetherRealm провела закрытую презентацию игры Mortal Kombat 1, из которой стало известно, что в новый файтинг вернутся несколько культовых для серии персонажей. Об этом сообщает издание ComicBook.

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В рамках закрытой презентации NetherRealm показала несколько катсцен из игры, не предназначенных для публикации. Некоторые посетители мероприятия нарушили это правило, сняли демо на видео и после в плохом качестве выложили на YouTube.

В слитых кадрах представлены несколько сюжетных сцен. В них, помимо прочего, фигурируют такие культовые персонажи, как кентавр Мотаро, вампирша Нитара и боец Внешнего мира Рейко. Все эти герои впервые появились в Mortal Kombat 3, Mortal Kombat: Deadly Alliance и Mortal Kombat 4 соответственно.

Хотя в слитых видеороликах все перечисленные персонажи присутствуют в игровых сценах, их роль до сих пор остается неясной. Не сообщается, будут ли Мотаро, Нитара и Рейко функциональными бойцами, или же они появятся в Mortal Kombat 1 только как участники сюжета.