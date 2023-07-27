Лучшие игры песочницы: подборка достойных sandbox проектов
Игры-песочницы бывают самыми разными: большими, маленькими, реалистичными, абсурдными и максимально серьезными — но они никогда не перестают дарить новые впечатления. Мы собрали подборку из семи отличных песочниц на любой вкус.
Garry’s Mod
Физическая песочница, которая изменила мир. Garry’s Mod начался как инструмент для всяческих дурачеств на движке Source, но постепенно перерос в самую настоящую креативную песочницу. При помощи декораций из Half-Life 2, Team Fortress 2 и Counter-Strike: Source энтузиасты до сих пор создают анимированные ролики, красивые диорамы для скриншотов и даже самостоятельные мини-игры. Иными словами, Garry’s Mod — идеальная вещь, когда хочется просто побаловаться, как в детстве.
Teardown
Кто-то скажет, что идеальное ограбление выглядит как монтаж из фильма «Одиннадцать друзей Оушена», однако Teardown смотрит на этот вопрос иначе. Если на пути к цели стоит дом, бетонный забор или надоедливый потолок, то почему бы не проломить их? В Teardown игроку ограбить самые разные места, от портовых складов до престижных особняков — но нюанс в том, что воксельный мир обладает полной разрушаемостью. Строительный кран или многотонный грузовик — такие же инструменты, как кувалда или огнетушитель, и их можно использовать, чтобы креативно проложить маршрут к добыче.
BeamNG.drive
BeamNG.drive — мечта любого поклонника реалистичной физики автомобилей. Это единственная в своем роде песочница, которая может похвастать «анатомически корректной» моделью повреждения машин: от простых легковушек до грузовиков, автобусов, песчаных багги и джипов. Нюанс только в том, что игры как таковой здесь нет. В BeamNG.drive нет какого-то сюжета, четкой структуры геймплея, заданий или чего-то подобного — это прежде всего физический движок с широкой поддержкой модов. Но многим энтузиастам и этого хватает, чтобы накатывать сотни часов на любимых авто.
Kenshi
Kenshi — весьма своеобразный менеджмент-сим, где игроку предстоит построить жизнь на руинах цивилизации в пост-апокалиптической пустыне. Можно стать рейдером, искателем сокровищ погибшего человечества, торговцем, бандитом, фермером… Но только при условии, что вы сумеете выжить или не попасть в рабство. Kenshi предлагает огромную свободу действий, но взамен игра ставит пользователя перед довольно высоким порогом вхождения: освоить механики и понять, как же, на самом деле, надо выживать, будет непросто.
Project Zomboid
Ультимативная песочница для поклонников жанра брутальных зомби-выживалок. Project Zomboid пребывает в раннем доступе Steam еще с 2013 года, но в данном случае это не причина для беспокойства: это знак того, как долго и кропотливо разработчики трудятся над проектом. Игра детально симулирует огромное множество нюансов: от модели повреждений человеческого тела до физики, механики автомобилей, одежды, кулинарии, метаболизма… Другими словами, все, что только может прийти в голову, когда речь идет о реалистичном выживании.
Crusader Kings III
Crusader Kings III формально относится к жанру гранд-стратегий, но поклонники серии предпочитают называть ее исторической песочницей, где игрок может менять ход истории на свое усмотрение. В Crusader Kings вы командуете не государством, а конкретным правителем со своими преимуществами, достоинствами, чертами характера и привычками. Причем окружающий мир населен точно такими же проработанными персонажами — и из их взаимодействий на политической арене складываются самые разные истории. Напряженные, драматичные, порой совершенно нелепые — но всегда интересные.
Mount & Blade II: Bannerlord
Наконец, Mount & Blade — подарок для тех, кто всегда мечтал примерить на себя роль средневекового торговца или военачальника. Bannerlord не ставит перед игроком ограничения: она дает ему в руки меч, отправляет в открытый мир и предлагает прийти к успеху любым доступным способом. Политические интриги, войны, осады крепостей, путешествия на другой конец света — только вам решать.