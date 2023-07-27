Лучшие игры песочницы: подборка достойных sandbox проектов

Игры-песочницы бывают самыми разными: большими, маленькими, реалистичными, абсурдными и максимально серьезными — но они никогда не перестают дарить новые впечатления. Мы собрали подборку из семи отличных песочниц на любой вкус.

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Garry’s Mod

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Физическая песочница, которая изменила мир. Garry’s Mod начался как инструмент для всяческих дурачеств на движке Source, но постепенно перерос в самую настоящую креативную песочницу. При помощи декораций из Half-Life 2, Team Fortress 2 и Counter-Strike: Source энтузиасты до сих пор создают анимированные ролики, красивые диорамы для скриншотов и даже самостоятельные мини-игры. Иными словами, Garry’s Mod — идеальная вещь, когда хочется просто побаловаться, как в детстве.

Steam

Teardown

Кто-то скажет, что идеальное ограбление выглядит как монтаж из фильма «Одиннадцать друзей Оушена», однако Teardown смотрит на этот вопрос иначе. Если на пути к цели стоит дом, бетонный забор или надоедливый потолок, то почему бы не проломить их? В Teardown игроку ограбить самые разные места, от портовых складов до престижных особняков — но нюанс в том, что воксельный мир обладает полной разрушаемостью. Строительный кран или многотонный грузовик — такие же инструменты, как кувалда или огнетушитель, и их можно использовать, чтобы креативно проложить маршрут к добыче.

Steam

BeamNG.drive

BeamNG.drive — мечта любого поклонника реалистичной физики автомобилей. Это единственная в своем роде песочница, которая может похвастать «анатомически корректной» моделью повреждения машин: от простых легковушек до грузовиков, автобусов, песчаных багги и джипов. Нюанс только в том, что игры как таковой здесь нет. В BeamNG.drive нет какого-то сюжета, четкой структуры геймплея, заданий или чего-то подобного — это прежде всего физический движок с широкой поддержкой модов. Но многим энтузиастам и этого хватает, чтобы накатывать сотни часов на любимых авто.

Steam

Kenshi

Kenshi — весьма своеобразный менеджмент-сим, где игроку предстоит построить жизнь на руинах цивилизации в пост-апокалиптической пустыне. Можно стать рейдером, искателем сокровищ погибшего человечества, торговцем, бандитом, фермером… Но только при условии, что вы сумеете выжить или не попасть в рабство. Kenshi предлагает огромную свободу действий, но взамен игра ставит пользователя перед довольно высоким порогом вхождения: освоить механики и понять, как же, на самом деле, надо выживать, будет непросто.

Steam

Project Zomboid

Ультимативная песочница для поклонников жанра брутальных зомби-выживалок. Project Zomboid пребывает в раннем доступе Steam еще с 2013 года, но в данном случае это не причина для беспокойства: это знак того, как долго и кропотливо разработчики трудятся над проектом. Игра детально симулирует огромное множество нюансов: от модели повреждений человеческого тела до физики, механики автомобилей, одежды, кулинарии, метаболизма… Другими словами, все, что только может прийти в голову, когда речь идет о реалистичном выживании.

Steam

Crusader Kings III

Crusader Kings III формально относится к жанру гранд-стратегий, но поклонники серии предпочитают называть ее исторической песочницей, где игрок может менять ход истории на свое усмотрение. В Crusader Kings вы командуете не государством, а конкретным правителем со своими преимуществами, достоинствами, чертами характера и привычками. Причем окружающий мир населен точно такими же проработанными персонажами — и из их взаимодействий на политической арене складываются самые разные истории. Напряженные, драматичные, порой совершенно нелепые — но всегда интересные.

Steam

Mount & Blade II: Bannerlord

Наконец, Mount & Blade — подарок для тех, кто всегда мечтал примерить на себя роль средневекового торговца или военачальника. Bannerlord не ставит перед игроком ограничения: она дает ему в руки меч, отправляет в открытый мир и предлагает прийти к успеху любым доступным способом. Политические интриги, войны, осады крепостей, путешествия на другой конец света — только вам решать.