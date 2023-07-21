Лучшие игры про самураев на ПК

Хороших игр про самураев никогда не бывает много. Они популярны не только на родине бусидо, но и за рубежом: не зря ведь Ghost of Tsushima стала настолько успешной. На случай, если вы не владеете консолью, но все равно хотите прикоснуться к самурайской тематике, мы составили подборку из пяти отличных игр про самураев.

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Like a Dragon: Ishin!

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Ishin! — спин-офф единственной и неповторимой серии Yakuza, который переносит абсурд, пафос и мелодраматичность приключений Кадзумы Кирью в Японию середины XIX века. Традиционные разборки якудза уступают место политическим перипетиям Киото, поединкам на мечах, визитам в квартал красных фонарей и прочим радостям. Не переживайте, если вы не знакомы с франшизой: для понимания лихо закрученного сюжета не обязательно знать события основной серии.

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Sekiro: Shadows Die Twice

Пожалуй, один из самых экспериментальных проектов FromSoftware. В Sekiro создатели Dark Souls и Bloodborne отказались от системы прокачки, магии и многих других мелочей, что позволило им идеально отточить боевые механики. Да, технически главный герой игры — синоби, и он может устранять противников скрытно, как ниндзя. Но самые захватывающие моменты Sekiro это сражения на клинках, которые требуют хороших рефлексов, чувства ритма и смекалки.

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Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics — это вольное переложение механик тактической стратегии Commandos в сеттинг средневековой Японии. Ниндзе, самураю, беспризорнице, куноити и старому снайперу предстоит выполнить немало дерзких миссий, чтобы подавить заговор против сегуна. Shadow Tactics нельзя посоветовать нетерпеливым игрокам: она требует усидчивости, расчета и грамотной тактики. Но если вы обожаете смотреть, как тщательно составленный план приходит в действие, то лучшей игры не найти.

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Onimusha: Warlords

Onimusha: Warlords — необычный гибрид самурайского боевика, мистики и хоррора в духе ранних Resident Evil. Игроку предстоит с боем пройти через замок, полный демонов-они, смертельных ловушек, секретных проходов и других тайн. Конечно, игра достаточно старая, но в 2019 году на ПК вышло HD-переиздание, благодаря которому к культовой классике можно приобщиться без проблем.

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Nioh 2

Наконец, Nioh 2 — продолжательница идей Ninja Gaiden и, по мнению многих геймеров, единственная компетентная попытка сторонних разработчиков сыграть на поле FromSoftware. Иными словами, да, Nioh — это soulslike, но только в общих чертах. Проект Team Ninja предлагает гораздо более глубокую боевую систему, завязанную на переключении между тремя стойками, и огромный простор для кастомизации персонажа. Игрок может создать хоть самурая, хоть ниндзя, хоть мага оммедо — или гибрид всех трех архетипов.