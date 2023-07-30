Что такое шутер, RPG и стрелялка: какие жанры компьютерных игр бывают

Видеоигры — сравнительно молодая форма искусства, однако они прошли долгий путь от аркадных автоматов до шлемов виртуальной реальности и домашних консолей. И, как и в любой другой сфере искусства, за это время в игровой индустрии сложилась система жанров: весьма размытая, но тем не менее. Кратко рассказываем о 10 самых важных и популярных жанрах видеоигр.

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Шутеры

Видео дня

Один из старейших жанров, суть которого, пожалуй, вряд ли кому-то нужно объяснять: хороший парень (игрок) стреляет по плохим ребятам (всем остальным). Ничего сложного, но на базе этой простой идеи со временем появилось множество самых разных поджанров. Соревновательные игры (CS:GO), королевские битвы (Fortnite, PUBG, Warzone), кооперативные (Deep Rock Galactic), от первого и третьего лица, тактические (Ready or Not) и т.н. старомодные «бумер» шутеры (DOOM, Ultrakill, DUSK). Список можно продолжать еще долго — шутеры всегда были и, вероятно, всегда будут одним из самых популярных жанров.

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Стратегии

Стратегии пользовались огромной популярностью на рассвете компьютерного гейминга, но с годами они все больше отходят на второй план. Стратегические игры предлагают игрокам управлять ресурсами, чтобы добиться победы: одолеть врагов, командуя собственным войском, достичь экономического процветания и так далее. Иными словами, они позволяют выработать… Стратегию. Среди поджанров можно отметить RTS (Warcraft, StarCraft, Age of Empires), 4Х-стратегии (Sid Meier’s Civilization, Stellaris), тактические стратегии (XCOM, Jagged Alliance), MOBA (Dota 2, League of Legends) и варгеймы (Total War, Hearts of Iron).

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RPG

RPG — один из старейших жанров наравне со стратегиями и шутерами. Если ранние ролевые игры отталкивались от правил настольных, предлагая игроку зачищать подземелья и прокачивать своего персонажа, то сейчас представления о жанре порядком изменились. RPG ценят за возможность совершать решения и, собственно, отыгрывать роль своего персонажа — как в сражениях, так и в мирных ситуациях. Они находятся на стыке множества жанров одновременно. Но, в целом, их можно разделить на классические (Planescape: Torment, Baldur’s Gate, Disco Elysium), JRPG (Final Fantasy, Persona), MMORPG (World of Warcraft, Final Fantasy XIV), тактические (Shadowrun, Wasteland, Fire Emblem) и другие. Кроме того, RPG-элементы, вроде системы прокачки и разветвленных диалогов, сейчас в той или иной мере присутствуют практически в каждом крупнобюджетном проекте.

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Платформеры

Да, Super Mario Bros. — не единственный платформер на свете, но, на самом деле, следующие поколения не слишком отличаются от прародителя. Игры-платформеры предлагают бегать, прыгать и проходить тщательно собранные уровни, преодолевая препятствия и противников. Их можно разделить на две большие группы: платформеры от третьего лица (Crash Bandicoot, Spyro the Dragon) и двухмерные (Super Meat Boy, Celeste, Pizza Tower). Игры от первого лица встречаются реже (Mirror’s Edge), но тоже существуют. Наконец, к платформерам также в какой-то мере можно причислить метроидвании (Hollow Knight, Dead Cells) — но они делают больший акцент на свободное исследование локаций.

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Головоломки

Практически в каждом ААА-блокбастере или даже игре среднего бюджета встречаются рудиментарные паззлы, однако головоломки вполне способны быть самостоятельными произведениями. Они бросают вызов интеллекту игрока, предлагают понять правила, по которым работают задачки, и решить их. Portal учит мыслить при помощи порталов, игры студии Zachtronics построены на основах программирования, Dorfromantic или Mini Metro — на логистике и комбинаторике. Даже «Сапера» можно назвать математической головоломкой, причем весьма хитроумной.

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Хорроры

Хорроры — крайне специфичный жанр. Они нравятся тем, кто хочет получить острые ощущения, почувствовать собственный пульс, испугаться за жизнь виртуального персонажа, как за собственную. И разработчики достигают этого эффекта разными способами. Survival-хорроры (Resident Evil) создают напряжение за счет страха неизвестности и нехватки ресурсов. Психологические хорроры (Silent Hill) пугают игрока, вводя его в заблуждение. Маскот-хорроры (Five Nights at Freddy’s, Poppy Playtime) превращают детские аттракционы в смертельные ловушки.

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Спортивные

Футбол, баскетбол, хоккей, регби, ММА, гольф, гонки «Формула-1» — почти каждый мало-мальски популярный спорт получает адаптацию в виде игры. Серии FIFA, NHL, NBA и UFC собирают миллионы долларов прибыли каждый год: практически никому не нужно объяснять правила игры, поэтому спортивные симуляторы пользуются популярностью среди крайне широкой аудитории. Чуть реже встречаются проекты, посвященные менеджменту того или иного спорта (Football Manager).

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Гоночные

Иногда каждому геймеру, даже тем, кто в реальности на умеет водить, хочется прокатиться с ветерком на полной скорости. И гоночные игры рассчитаны как раз для таких случаев. Они не так богаты на поджанры. Гонки можно разделить на две обширные категории: аркады (Need for Speed, Burnout, The Crew) и симуляторы (DiRT Rally, F1, Gran Turismo). Первые не душат игрока излишним реализмом и позволяют насладиться высокими скоростями при низком пороге вхождения; вторые же предназначены для серьезных автолюбителей, которые готовы потратить деньги на игровой руль для максимального погружения в процесс.

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Файтинги

Один из старейших и, пожалуй, самых нишевых жанров игр. Многие, включая тех, кто в принципе не увлекается видеоиграми, слышали про Mortal Kombat — но немногие знают, что на ней мир файтингов не заканчивается. Street Fighter, Guilty Gear, Tekken, BlazBlue, Injustice, Marvel vs. Capcom — суть везде примерно одна и та же, но механики и нюансы порой бывают очень разными. Кроме того, файтинги до сих пор остаются одной из ведущих киберспортивных дисциплин.

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Квесты

Квесты также иногда называют «адвенчурами» — от английского слова adventure, приключение. Они представляют собой интерактивные истории, где игрок изучает мир, взаимодействует с другими персонажами, ищет важные для сюжета предметы и решает головоломки. Чаще всего, при помощи мыши, пока камера оглядывает мир со стороны. Жанр был крайне популярным на ранних этапах зарождения ПК-гейминга, но сейчас подобные игры встречаются сравнительно редко. Среди примечательных серий можно отметить Syberia, Monkey Island, Deponia, Samorost и Myst.