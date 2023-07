Что такое шутер, RPG и стрелялка: какие жанры компьютерных игр бывают

Шутеры

Один из старейших жанров, суть которого, пожалуй, вряд ли кому-то нужно объяснять: хороший парень (игрок) стреляет по плохим ребятам (всем остальным). Ничего сложного, но на базе этой простой идеи со временем появилось множество самых разных поджанров. Соревновательные игры (CS:GO), королевские битвы (Fortnite, PUBG, Warzone), кооперативные (Deep Rock Galactic), от первого и третьего лица, тактические (Ready or Not) и т.н. старомодные «бумер» шутеры (DOOM, Ultrakill, DUSK). Список можно продолжать еще долго — шутеры всегда были и, вероятно, всегда будут одним из самых популярных жанров.

Стратегии

Стратегии пользовались огромной популярностью на рассвете компьютерного гейминга, но с годами они все больше отходят на второй план. Стратегические игры предлагают игрокам управлять ресурсами, чтобы добиться победы: одолеть врагов, командуя собственным войском, достичь экономического процветания и так далее. Иными словами, они позволяют выработать… Стратегию. Среди поджанров можно отметить RTS (Warcraft, StarCraft, Age of Empires), 4Х-стратегии (Sid Meier’s Civilization, Stellaris), тактические стратегии (XCOM, Jagged Alliance), MOBA (Dota 2, League of Legends) и варгеймы (Total War, Hearts of Iron).