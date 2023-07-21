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Опубликован новый геймплей Tekken 8 с демонстрацией 16 персонажей

Блогер MKIceAndFire опубликовал на своём YouTube-канале 40-минутный геймплейный ролик Tekken 8. В видео показан игровой процесс за 16 персонажей на разных аренах.

Опубликован новый геймплей Tekken 8 с демонстрацией 16 персонажей
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Геймплей был записан на PS5. Вероятно, это произошло во время закрытого сетевого тестирования файтинга, которое стартовало сегодня.

Видео доступно на YouTube-канале MKIceAndFire. Права на видео принадлежат Bandai Namco Entertainment.

На данный момент опробовать Tekken 8 могут только игроки на PS5, однако с 28 июля к ним присоединятся владельцы ПК и Xbox Series. К сожалению, приём заявок на участие уже закрыт.

Цель сетевого теста — оценка качества сети, а также демонстрация нашей новой боевой системы, воздушных комбо, графики нового поколения, а также разрушаемых арен.

Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода авторы пока что не объявили.

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