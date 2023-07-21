Опубликован топ самых продаваемых игр первой половины 2023 года в Европе

Hogwarts Legacy — самая продаваемая игра первой половины 2023 года в Европе
Издание Gamesindustry.biz подвело итоги продаж видеоигр в первой половине 2023 года. Так, за первые шесть месяцев в Европе было продано 76,1 млн копий — это чуть выше результата за аналогичный период в прошлом году.
Абсолютным лидером продаж стала Hogwarts Legacy. Тираж ролевой игры по «Гарри Поттеру» обошёл прошлогоднего лидера Elden Ring сразу на 69%. На второй строчке оказалась Diablo 4: четвёртая часть культовой серии всего за месяц обошла FIFA 23, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и GTA 5.
Из других новинок 2023 года: Star Wars Jedi: Survivor заняла восьмую строчку, а ремейк Resident Evil 4 оказался на десятом месте.
20 самых продаваемых игр в Европе за первую половину 2023 года
* — игры без учёта продаж цифровых копий
- Hogwarts Legacy.
- Diablo 4.
- FIFA 23.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*.
- GTA 5.
- Call of Duty: Modern Warfare 2.
- Red Dead Redemption 2.
- Star Wars Jedi: Survivor.
- NBA 2K23.
- Resident Evil 4.
- God of War Ragnarok.
- Mario Kart 8: Deluxe*.
- Dead Island 2.
- The Last of Us: Part 2.
- Far Cry 6.
- Final Fantasy XVI.
- Assassin's Creed Valhalla.
- Nintendo Switch Sports*.
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.
- GTA Online.
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