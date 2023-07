Опубликован топ самых продаваемых игр первой половины 2023 года в Европе

Абсолютным лидером продаж стала Hogwarts Legacy. Тираж ролевой игры по «Гарри Поттеру» обошёл прошлогоднего лидера Elden Ring сразу на 69%. На второй строчке оказалась Diablo 4: четвёртая часть культовой серии всего за месяц обошла FIFA 23, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и GTA 5.