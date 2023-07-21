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Hogwarts Legacy — самая продаваемая игра первой половины 2023 года в Европе

Издание Gamesindustry.biz подвело итоги продаж видеоигр в первой половине 2023 года. Так, за первые шесть месяцев в Европе было продано 76,1 млн копий — это чуть выше результата за аналогичный период в прошлом году.

Опубликован топ самых продаваемых игр первой половины 2023 года в Европе
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Абсолютным лидером продаж стала Hogwarts Legacy. Тираж ролевой игры по «Гарри Поттеру» обошёл прошлогоднего лидера Elden Ring сразу на 69%. На второй строчке оказалась Diablo 4: четвёртая часть культовой серии всего за месяц обошла FIFA 23, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и GTA 5.

Из других новинок 2023 года: Star Wars Jedi: Survivor заняла восьмую строчку, а ремейк Resident Evil 4 оказался на десятом месте.

20 самых продаваемых игр в Европе за первую половину 2023 года

* — игры без учёта продаж цифровых копий

  1. Hogwarts Legacy.
  2. Diablo 4.
  3. FIFA 23.
  4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*.
  5. GTA 5.
  6. Call of Duty: Modern Warfare 2.
  7. Red Dead Redemption 2.
  8. Star Wars Jedi: Survivor.
  9. NBA 2K23.
  10. Resident Evil 4.
  11. God of War Ragnarok.
  12. Mario Kart 8: Deluxe*.
  13. Dead Island 2.
  14. The Last of Us: Part 2.
  15. Far Cry 6.
  16. Final Fantasy XVI.
  17. Assassin's Creed Valhalla.
  18. Nintendo Switch Sports*.
  19. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.
  20. GTA Online.
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