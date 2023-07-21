В интернет утекли данные 4000 разработчиков игры Roblox

Издание GamesIndustry.biz сообщило о крупной утечке данных Roblox. Слив затронул персональные данные и личные профили более 4000 разработчиков.

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Сама утечка произошла ещё в декабре 2020 года, однако первая часть данных появилась в открытом доступе только в 2021 году. Тогда информация не выходила за пределы нишевых сообществ Roblox, но ситуация резко изменилась пару дней назад.

На одном из форумов опубликовали номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и другую личную информацию создателей игры. Как оказалось, произошедшее коснулось только тех сотрудников, которые принимали участие в конференции разработчиков Roblox в период с 2017 по 2020 год.