Для Assassin's Creed 4: Black Flag вышел новый патч — впервые за почти 10 лет

20 июля Ubisoft неожиданно выпустила новый патч для ПК-версии Assassin's Creed 4: Black Flag. Это первое обновление за почти 10 лет с релиза проекта в 2013 году: оно исправляет ошибку с запуском игры в оконном режиме. Других изменений патч не содержит.

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Игроки тем временем гадают, почему компания решила выпустить патч для проекта 10-летней давности. Некоторые связывают ситуацию с недавней информацией о готовящемся ремейке. Сама Ubisoft внезапный выход патча не комментировала.