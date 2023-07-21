Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2023

Настала пятница, а это значит, что пришло время для нашей еженедельной подборки бесплатных игр на выходные. На этот раз в нее попали головоломки, RPG, колодостроительная игра и даже интерактивный цифровой музей.

© Epic Games Store

Видео дня

В Epic Games Store на этой неделе раздают две игры, и первая из них — детективная головоломка Murder by Numbers. Игроку в роли голливудской актрисы предстоит распутать загадочное убийство, но паззлы в игре подаются в стиле Picross: если вы вдруг не знакомы, то они немного напоминают судоку. Музыка от композитора Phoenix Wright и Ghost Trick идет в качестве приятного бонуса. Murder by Numbers можно бесплатно добавить в библиотеку до 27 июля.

Epic Games Store

Вторая игра еженедельной раздачи — The Elder Scrolls Online. ММОRPG по мотивам «Свитков» прошла долгий путь: если на релизе она была весьма сомнительным развлечением, то сейчас TESO не стыдно называть одной из лучших ММО на рынке — наравне с World of Warcraft и Final Fantasy XIV. Но заранее предупреждаем, что в пакет раздачи не входит последнее дополнение для игры, его нужно покупать отдельно. Кроме того, The Elder Scrolls Online недоступна в РФ, но региональные ограничения Epic Games Store не трудно обойти.

Epic Games Store

Студенческий проект с милой мультяшной рисовкой, напоминающей Cuphead. В Knightmares игроку предстоит стать рыцарем и отправиться в путешествие, чтобы одолеть множество кошмарных монстров. Боевая система построена на карточной механике в духе Slay the Spire, и разработчики заявляют, что более 100 карт предоставляют большой простор для тактики.

Steam

Mutus Meteora — экспериментальный проект, который сами разработчики называют «сплавом искусства и гейминга». Интерактивная галерея, где игрок может путешествовать по огромной выставке в изометрической перспективе, менять положение камеры и естественное освещение. Не игра в привычном смысле слова, но интересный опыт, на который стоит потратить вечер.

Steam

Наконец, Land Above Sea Below Prologue — бесплатный пролог строительной стратегии, где игроку необходимо создавать собственный идиллический остров. Нюанс лишь в том, что уровень воды постоянно поднимается, поэтому важно следить за высотой ландшафта, сочетанием разных плиток и погодой.