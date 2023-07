Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2023

В Epic Games Store на этой неделе раздают две игры, и первая из них — детективная головоломка Murder by Numbers. Игроку в роли голливудской актрисы предстоит распутать загадочное убийство, но паззлы в игре подаются в стиле Picross: если вы вдруг не знакомы, то они немного напоминают судоку. Музыка от композитора Phoenix Wright и Ghost Trick идет в качестве приятного бонуса. Murder by Numbers можно бесплатно добавить в библиотеку до 27 июля.

Вторая игра еженедельной раздачи — The Elder Scrolls Online. ММОRPG по мотивам «Свитков» прошла долгий путь: если на релизе она была весьма сомнительным развлечением, то сейчас TESO не стыдно называть одной из лучших ММО на рынке — наравне с World of Warcraft и Final Fantasy XIV. Но заранее предупреждаем, что в пакет раздачи не входит последнее дополнение для игры, его нужно покупать отдельно. Кроме того, The Elder Scrolls Online недоступна в РФ, но региональные ограничения Epic Games Store не трудно обойти.