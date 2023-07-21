Sony показала чёрную PlayStation 5 в эстетике игры Marvel’s Spider-Man 2

На мероприятии San Diego Comic Con был представлен сюжетный трейлер эксклюзивной игры Sony – Marvel’s Spider-Man 2.

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В ролике демонстрируется диалог между Питером Паркером и его лучшим другом, Гарри Озборном. Позднее, нам показывают антагонистов игры – Крейвена в костюме медведя и Венома, который, похоже, овладел Майлзом Моралесом.

Также Sony показала новый дизайн лимитированной версии PlayStation 5, который вдохновлен темой симбиота, который словно поглощает красный цвет костюма Человека-паука. Комплект Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition отличается уникальным дизайном крышки консоли PS5 и соответствующим беспроводным контроллером DualSense.

Sony

Комплект Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition включает консоль PS5, беспроводной контроллер DualSense и ваучер на цифровую копию стандартного издания Marvel's Spider-Man 2.

Sony

Обыгранный в новом стиле геймпад консоли можно приобрести отдельно, а изменить дизайн уже приобретенных PS5 можно будет с помощью сменных боковых панелей, который Sony также выпустит отдельно.

Sony