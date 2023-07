Гигантские роботы сразились с титаническим танком в трейлере Armored Core VI

Японский издатель Bandai Namco опубликовал на своем официальном YouTube-канале новый сюжетный трейлер игры Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Armored Core VI: Fires of Rubicon – это новая игра от студии From Software, выступающая в жанре «меха-шутер». Релиз проекта состоится 25 августа на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и S, Xbox One и ПК.