Гигантские роботы сразились с титаническим танком в трейлере Armored Core VI

Японский издатель Bandai Namco опубликовал на своем официальном YouTube-канале новый сюжетный трейлер игры Armored Core VI: Fires of Rubicon.

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В новом клипе показана атака отряда гигантских человекоподобных роботов-истребителей, управляемых людьми, на некую базу. По мере приближения группы к цели враг убивает нескольких нападающих. За стенами крепости отряд встречается с танком титанических размеров, башня которого представляет собой мощное энергетическое оружие.

Уничтожить танк удается ценою «жизней» почти всего оставшегося отряда. В конце трейлера показано, как оператор жертвует последним роботом ради выполнения миссии – он активирует режим самоликвидации меха, чтобы уничтожить ядро атакованной базы.

Клип длится три с половиной минуты. За несколько часов он набрал почти 40 тыс. просмотров, больше одной тысячи лайков и 70 комментариев.