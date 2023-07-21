Блогер сравнил две части «Человека-паука»

Вчера Sony опубликовала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2», а пару часов назад автор канала ElAnalistaDeBits выложил видео, в котором сравнил некоторые фрагменты из трейлера второй части с оригиналом 2018 года.

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В первую очередь в глаза сильно бросается изменение внешности Мэри Джейн. Также по сравнению с первой частью похорошел и сам Питер. У Майлза Моралеса во второй части обновили причёску, сама модель тоже стала выглядеть качественнее.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits, Sony