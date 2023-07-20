Раскрыты новые подробности о PlayStation 5 Slim

В Сети появились свежие подробности о грядущем обновлении PlayStation 5, которую некоторые называют PS5 Slim.

Журналист Том Хендерсон заявил, что новинка будет называться просто PlayStation 5, но позиционироваться как улучшенная модель. Она заменит две текущие версии консоли: с дисководом и без него.

Хотя официальные подробности о внешнем виде и цене новой PS5 пока не раскрыты, по предварительным данным, презентация обновлённой консоли состоится в августе этого года. В продажу устройство поступит чуть позднее.

Несмотря на то, что прототипы приставки пока видели только журналисты, ожидается, что новая версия не будет сильно тоньше, но получит немного другие размеры.