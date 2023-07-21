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У игры «Человек-паук 2» появился сюжетный трейлер с Веномом

Insomniac провела на Comic-Con презентацию игры «Человек-паук 2», главным анонсом которой стал показ первого полноценного трейлера. В нём показали сюжетную завязку, а в конце и Венома.

У игры «Человек-паук 2» появился сюжетный трейлер с Веномом
© SONY

Также разработчики поделились кое-какими подробностями игры.

  • События разворачивается через девять месяцев после финала «Майлза Моралеса» и примерно через два года после финала первой игры.
  • Мэри Джейн продолжает свою репортёрскую работу и устроилась в «Дейли Бьюгл», она в команде Джея Джона Джеймсона.
  • Мистер Негатив вернётся в сиквеле, а Майлзу предстоит столкнуться с ним.
  • Венома обещают сделать очень крутым.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SIE.

Вдобавок с 1 сентября начнут продавать PS5 в стиле игры, а также сменные панели для консоли и геймпад в соответствующем стиле.

SONY
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