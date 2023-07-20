Исследование: пользователи стали на 20% чаще играть в компьютерные игры в 2023 году

Медиахолдинг Rambler&Co, CберМаркетинг и «Чек Индекс» провели совместное исследование: опросили почти 90 тысяч пользователей и выяснили, что месячные расходы на игры выросли на 20%, донаты геймерам увеличились на 12%, просмотры стримов – на 9%, ПК остается любимым устройством для гейминга, а RPG (от англ. role-playing game – ролевая игра) возглавил рейтинг жанров.

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Пользователи стали на 21% чаще играть на ПК

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Респонденты отметили, что в этом году стали на 20% чаще играть в компьютерные игры, у 14% на это стало меньше свободного времени. 66% сообщили, что у них ничего не изменилось, по сравнению с прошлым годом.

Большинству (60%) россиян нравится играть на ПК. Мобильными играми увлечены 19%, PlayStation – 16%, Nintendo – 2%, Xbox – 2%. Остальные (1%) используют облачные игровые сервисы. В прошлом году доля геймеров, выбирающих ПК, равнялась 39% (рост в этом году составил 21%), мобильные игры – 24%, PlayStation – 16%, Xbox – 12%, Nintendo – 6%, облачные игровые сервисы – 3%.

В перерывах между играми 23% пользователей смотрят стримы и киберспортивные турниры. За год этот показатель вырос на 9%. В 2023 году 18% россиян перечисляют донаты игровым стримерам, в 2022 так поступали только 6%.

СберМаркетинг проанализировал данные исследовательской компании Mediascope и выяснил, что только 2% геймеров участвуют в киберспортивных соревнованиях и 10% тратят деньги на внутриигровые предметы и валюту.

RPG возглавил рейтинг жанров игр

В рейтинге любимых игровых жанров за год произошли изменения. В этом году лидером стал RPG, в прошлом были симуляторы.

Стратегии поднялись с четвертого места на второе. А шутеры опустились со второй на третью строчку. В 2023 году четвертую позицию заняли симуляторы. Остальные позиции остались без изменений: квесты, экшен, ММО, файтинги и МОВА. 74% опрошенных геймеров выбирают одиночный режим игры, а 26% любят играть с другими пользователями. За год эти показатели практически не изменились.

Аналитики СберМаркетинга заметили, что в RPG на 67% чаще играют на консолях, чем на смартфонах, и на 36% чаще, чем на ПК. В стратегии на 21% больше играют также на консолях, относительно ПК, и на 42% – относительно смартфонов. Шутеры популярнее на консолях на 29%, в сравнении с ПК, и на 59% – со смартфонами.

В течение недели россияне стали чаще и дольше играть

Результаты опроса показали, что в этом году число игровых сеансов несколько раз в неделю у россиян выросло на 8%, несколько раз в месяц – на 7%, при этом каждый день на 5% стали играть меньше, чем в прошлом году. А несколько раз в год гейминг стал привлекать пользователей реже на 12%.

У каждого пользователя есть любимое время для гейминга, и оно за год практически не изменилось. Играть по утрам предпочитают 6% опрошенных. Около 12% делают это днём, во время обеденного перерыва, столько же (12%) оказалось и ночных геймеров. Однако большинство (70%) любят играть по вечерам, после работы.

В 2023 году пользователи стали дольше играть, чем в предыдущем. Так продолжительность сеанса от одного до двух часов увеличилась на 7%, от двух до трех часов – также на 7%, а более трех часов – на 2%. При этом игровой сеанс, продолжительностью менее одного часа, снизился на 16%.

Месячные расходы на игры выросли

Вслед за подорожанием игр увеличились и месячные расходы геймеров. За год игры стоимостью от тысячи до пяти тысяч рублей стали покупать на 20% чаще, а от пяти до десяти тысяч рублей – на 3%. Траты на игры в ценовом диапазоне до тысячи рублей сократились на 22%, более десяти тысяч рублей – на 1%.

Пользователи по-разному проявляют интерес к новым играм. За год на 11% выросло число тех, кто не покупает игры. Их доля составила 43% от общего числа опрошенных. Увеличилось на 12% (до 28%) количество геймеров, которые покупают игры один раз в несколько месяцев. Также выросло на 4% (до 20%) число покупателей игр раз в год. А количество геймеров, которые покупают игры несколько раз в месяц, уменьшилось на 9%, раз в месяц – на 7% и каждую неделю – на 11%.

60% геймеров женаты или замужем, и у них есть дети

Анна Тупикина, директор по маркетингу СберМаркетинга:

«Анализ СберМаркетинга на основе данных Mediascope показал, что 20% геймеров предпочитают только онлайн-игры, еще 20% – только офлайн-игры. Остальные выбирают оба варианта. Разработчики выпускают разное количество бесплатных игр для различных устройств. Так, на смартфонах только бесплатные игры выбирают 74% пользователей, на ПК – 66%, а на консолях – 39%. Остальные готовы платить за гейминг. Основной возраст геймеров – от 25 до 44 лет. На них приходится 44% от общего числа любителей игр. На консолях соотношение мужчин и женщин составляет 69% и 31%, а на ПК – 67% и 33%. На смартфонах игры предпочитают 56% мужчин и 44% женщин. Большинство (60%) геймеров женаты или замужем, и у 55% из них есть дети до 18 лет».

Число покупок игровых консолей выросло на 26%

По данным аналитического Telegram-ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», во втором квартале 2023 года число покупок игровых консолей выросло на 26% в онлайн- и офлайн-магазинах, в сравнении со вторым кварталом 2022 года. Средний чек уменьшился на 14%, до 21 670 рублей. Больше всего спрос вырос на Playstation 5. Количество их продаж увеличилось на 36%, а вот средний чек стал меньше на 13% и составил 54 090 рублей.

Nintendo Switch покупали на 33% чаще, а более ранние модели Playstation – на 31%. Их средний чек снизился на 11% (до 33 020 рублей) и на 9% (до 39 140 рублей) соответственно. Число продаж игровой консоли Xbox выросло на 26%, а средний чек уменьшился на 14%, до 21 460 рублей. Модель Xbox Series S/X покупали на 25% больше, при этом средний чек стал меньше на 10% и составил 33 640 рублей.

Во втором квартале 2023 года также вырос спрос на игровые компьютеры. Число продаж увеличилось на 10%, а средний чек уменьшился на 3%, до 74 230 рублей. Процессоры покупали на 12% чаще, а видеокарты – на 13%. Средние чеки на эти товары также уменьшились на 5% (до 15 760 рублей) и на 15% (до 41 140 рублей) соответственно.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru (входит в медиахолдинг Rambler&Co):

«Рост продаж консолей – это скорее "эффект низкой базы", потому что весной прошлого года россияне опасались покупать их из-за риска блокировок. Но уже к осени 2022 стали понятны способы приобретать игры и использовать Xbox и PlayStation (а чуть позже и Nintendo Switch) в России, которые действуют и по сей день. В начале 2023 года благодаря параллельному импорту и росту предложения над спросом консоли подешевели, и это положительно отразилось на продажах. Причина роста продаж игровых компьютеров – стабилизация в сфере комплектующих. Цены на процессоры и видеокарты перестали резко колебаться, любые подорожания сдерживаются огромным количеством видеокарт на "вторичке" ещё с эпохи майнингового бума, а новые поколения CPU и GPU (центральный и графический процессоры) выйдут только в конце 2024 – начале 2025. Кроме того, дополнительный интерес возник из-за переноса старых эксклюзивных игр Sony на ПК – например, долгожданный The Last of Us и других».