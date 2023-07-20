Для PS4 и PS5 вышло очередное обновление систем

Сегодня, 20 июля, Sony выпустила очередное обновление систем для PS4 и PS5 под номерами 10.70 (PS4) и 23.01-07.60.00 (PS5).

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Особо много подробностей о содержании обновлений не раскрыли, за исключением того, что они призваны улучшить работу на обеих платформах.

До этого обновление на PS5 выходило в июне, оно улучшало работу сообщений и взаимодействие с некоторыми экранами. Последний крупный патч для консоли, включающий поддержку Discord, представили ещё в начале марта.