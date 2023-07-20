Анонсировали The Walking Dead: Betrayal по «Ходячим мертвецам» в стиле Among Us

Была анонсирована The Walking Dead: Betrayal. В этой игре по вселенной «Ходячих мертвецов» предстоит выживать и устраивать побег в команде от пяти до восьми выживших, среди которых может прятаться предатель.

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По пятам за игроками будут следовать ходячие мертвецы, а для свершения побега необходимо собирать ресурсы и выполнять задачи. Предатели же будут мешать, например, задерживать ремонт, портить еду и привлекать заражённых. Обнаруженный и убитый предатель сможет отомстить, превратившись в зомби.

В игре имеется система крафта и готовки: можно создавать оружие и другие полезные предметы. Своего персонажа можно будет кастомизировать за валюту, получаемую после каждого матча.