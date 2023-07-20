В превью Blasphemous 2 показали геймплей и рассказали о новом снаряжении

Издание IGN поделилось превью Blasphemous 2. Напомним, что игра выйдет 24 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а осенью появятся версии для консолей прошлого поколения. В ролике показали несколько минут геймплея, а рецензент рассказал про основные новинки в игре, сравнив Blasphemous с «воинственным язычником» и назвав сиквел «фанатиком метроидвании».

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Журналист рассказывает, что авторы не побоялись отказаться от прошлых идей, переделав головоломки и платформинг, но сохранив сильные стороны в боевой системе.

Снаряжение в игре значительно обновили, а основными новинками называют три вида оружия, между которыми необходимо переключаться для сражений и решения головоломок. У каждого из них есть древо навыков, улучшения в котором, например, снизят время ожидания усиленных атак.

Рецензент говорит, что основной особенностью оружия является возможность использовать его разными способами для прохождения локаций. Например, с помощью War Sensor можно бить в колокола, открывая двери и проявляя невидимые платформы. Рапира и кинжал же помогут проходить сквозь зеркала и некоторые объекты, а «молящийся» клинок позволит пробить препятствия, если упасть на них. Всё это необходимо в том числе и для решения головоломок.

Игра стала больше похожа на метроидванию. Этому поспособствовало повышенное внимание к исследованию уровней и разным способам использования оружия. В более сложных испытания придётся задействовать весь арсенал.