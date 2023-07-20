Blizzard уволила около 50 сотрудников своего киберспортивного подразделения

Из финансового отчёта Activision Blizzard за второй квартал 2023 года стало известно много интересного: успехи Call of Duty, превосходство прибыли от PC, падение аудитории Overwatch 2. В последнем случае было упомянуто, что киберспортивная лига Overwatch 2 может приносить одни убытки.

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А теперь выяснилось, что Blizzard уволила около 50 сотрудников киберспортивного подразделения. Один из работников заявил, что такое сокращение было неожиданным и «повергло в шок».

«Никому из нас, кто был уволен, не было предложено никакой возможности поменять роль или команду» — заявил один из уволенных