Аналитики рассказали, как изменилось поведение геймеров в России

В 2023 году каждый пятый россиянин, играющий в видеоигры, увеличил время пребывания в виртуальном мире, а расходы на такое хобби возросли на 20%. Об этом со ссылкой на опрос «СберМаркетинга», «Чек Индекса» и «Рамблера» пишет «Коммерсант».

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Данные исследования свидетельствуют о том, что основной возраст геймеров — от 25 до 44 лет и абсолютное большинство респондентов (60%) отдает предпочтение играм на настольных ПК.

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«На консолях соотношение мужчин и женщин составляет 69% на 31%, на ПК — 67% к 33%, на смартфонах игры предпочитают 56% мужчин и 44% женщин. Большинство всех геймеров, то есть 60%, женаты или замужем, и у 55% из них есть дети до 18 лет», - пояснила директор по маркетингу «СберМаркетинга» Анна Тупикина.

Чаще всего респонденты в этом году покупали игры стоимостью от одной до пяти тысяч рублей. При этом расходы на такие покупки выросли на 20%, а вот игры стоимостью от пяти до 10 тысяч рублей стали покупать чаще всего на 3%. В 2023 году рейтинг любимых игровых жанров у россиян возглавили RPG.

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко объяснил рост трат на видеоигры тем, что в 2023 году вышли интересные новинки, в том числе 100% хиты Atomic Heart и Hogwarts Legacy.

«Но есть и, скажем так, и нерадостный фактор. Дело в том, что видеоигры зачастую остаются для людей одним из немногих доступных способов развлечения. Все мы видим, что цены растут, многие не могут себе позволить, например, дорогой отпуск или поход в хороший ресторан, а видеоигру в принципе может себе позволить любой человек», - считает он.

При этом почти половина опрошенных вообще не тратится игры, их доля выросла за год на 11%.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» заявил о том, что компьютерные игры должны помогать людям развиваться и воспитывать в них настоящий, а не «квасной» патриотизм.