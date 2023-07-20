Появился новый геймплейный трейлер The Crew Motorfest

Журналисты и блогеры опубликовали первый геймплей The Crew Motorfest — продолжения гоночной серии от Ubisoft . Обозреватели сыграли несколько часов в симулятор и вынесли предварительный вердикт: проект действительно сильно напоминает Forza Horizon, одну из самых успешных гоночных франшиз современности.

Блогер под ником Rubhen925 опубликовал сразу два с половиной часа геймплея Motorfest: в его ролике можно увидеть гонки на машинах в дневное и ночное время суток, поездки на мотоциклах и полёты на самолётах. Сама игра в этот раз будет яркой и солнечной: её действие происходит на Гавайях.