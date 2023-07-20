Battlestate Games рассказала о запланированных обновлениях в Escape from Tarkov

Создатели Escape from Tarkov из Battlestate Games, как и обещали, показали дорожную карту с запланированными обновлениями на этот год.

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Летом разработчики хотят добавить в игру пресеты снаряжения, рандомные спауны контейнеров с лутом, новые предметы и броню, босса Кабана, ребаланс оружия и квестов и не только.

В состав зимнего патча должны войти достижения, переработка отдачи, услуги Смотрителя, волтинг, стрельба с левого плеча, новый босс и многое другое. Ожидаются и вайпы — как после летнего патча, так и после зимнего.

Кроме того, разработчики Escape from Tarkov продолжают трудиться над новой картой, дополнительной оптимизацией, новым матчмейкером и прочими улучшениями. Ранее в этом месяце они также показывали кровавый тизер хардкорного режима.