В России создадут «правильные» видеоигры

В России планируют создать видеоигры, которые будут отражать отечественную историю и ценности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет Ura.ru.

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При этом он заметил, что пока в стране нет собственных платформ для создания таких игр, но созданный Индустриальный центр компетенций уже занимается разработкой движка для российских игр. Цель проекта — показать историю, идеологию и ценности России.

По словам Чернышенко, в настоящее время индустрия видеоигр стала более популярной, чем кино и музыка. По опросам ВЦИОМ, в них на постоянной основе играет 23% россиян. Однако, в какие игры играют остается больным вопросом. Вице-премьер добавил, что движение «Начни игру», где любой желающий сможет создать свою видеоигру будет включено в турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего».