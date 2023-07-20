В России открылись предзаказы на новые игры Nintendo

В «М.Видео» открылись предварительные заказы осенних релизов Nintendo. Важно отметить, что игры доберутся до России на несколько недель позже мирового выхода. Это из-за санкций со стороны Nintendo.

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Так, Super Mario Bros. Wonder можно заказать за 7,3 тыс. рублей, Super Mario RPG стоит столько же, а вот WarioWare: Move it! дешевле — 6,3 тыс. рублей.

Не менее важным будет знать, что Super Mario Bros. Wonder выйдет на русском языке, а остальные две игры не получат локализацию. С чем это связано, неизвестно.