Доля пиратов в российской игровой индустрии выросла до 70%

Российские геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр в 2022 году, 69% любителей видеоигр хотя бы однажды скачивали нелицензионный контент, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос и исследование онлайн-школы разработки игр XYZ School.

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Выяснилось, что почти треть (27%) опрошенных использовали до трех пиратских копий ПК-игр за год, а 20% - больше 10 пиратских копий, 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 году. При этом геймеры все же продолжили покупать лицензионные версии доступных видеоигр.

Расцвет «пиратства» обусловлен в первую очередь уходом из России крупнейших игровых студий. Так, в 2022 году полностью покинула страну американская корпорация Electronic Arts, разработчик игр FIFA и Need For Speed. Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships продала свой бизнес в России и Белоруссии новому владельцу.