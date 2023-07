Доля пиратов в российской игровой индустрии выросла до 70%

Расцвет «пиратства» обусловлен в первую очередь уходом из России крупнейших игровых студий. Так, в 2022 году полностью покинула страну американская корпорация Electronic Arts, разработчик игр FIFA и Need For Speed. Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships продала свой бизнес в России и Белоруссии новому владельцу.